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الثلاثاء، 21-05-2024 12:58 م

القسام توقع قوة صهيونية وتستهدف 3 دبابات في جباليا

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الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها "استهدفوا 3 دبابات صهيونية من طراز ميركافا بقذائف الياسين 105 شرق مخيم جباليا".

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كما اكدت الكتائب إنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا.

 

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال تقصف بالمدفعية حي القصاصيب وتل الزعتر وبلوك 4 و5 في مخيم جباليا.


كما أفاد المراسل بأن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل مباشر على البوابة الشمالية لمستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا.


ويأتي ذلك في الوقت الذي تحاصر فيه قوات الاحتلال مستشفى العودة شمالي قطاع غزة لليوم الثالث.





 




 

 


 

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