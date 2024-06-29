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الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة مخلّفا مزيدا من الشهداء والجرحى

السبت، 29-06-2024 07:25 ص

القسام في رسالة جديدة لجيش الاحتلال: "لن تجدوا سوى كمائن الموت"

ابو


الوكيل الاخباري - بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا مصورا بعنوان "كمائن الموت" تضمن مشاهد من كمائن سابقة أوقعت فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وأظهرت المشاهد نماذج متعددة من الكمائن التي نفذتها القسام، ومنها كمين الشابورة المركب الذي نفذ منذ أسبوع واستهدفت فيه القسام دبابتي ميركافا وآليتين من نوع "إيتان" بقذائف "الياسين 105″، وأجهزت فيه على جنود للاحتلال من المسافة صفر في مخيم الشابورة برفح.


كما تضمّن المقطع لقطات رصد لجنود جيش الاحتلال خلال استدراجهم إلى كمائن مختلفة ومشاهد تفجير دبابات وناقلات جند وجرافات وكذلك قنص جنود، إضافة إلى مشاهد بقايا أسلحة وعتاد تم الاستيلاء عليها عقب تنفيذ عدد من تلك الكمائن.


وفي نهاية المقطع ظهرت صورة الناطق باسم القسام أبو عبيدة وإلى جواره عبارة "لن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا بعون الله".
وتزامن بث القسام هذا المقطع مع معارك ضارية تخوضها فصائل المقاومة مع جيش الاحتلال في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، وإعلانها تنفيذ عمليات مختلفة في الحي ومناطق أخرى بالقطاع، وتأكيد وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 4 جنود وإصابة 5 على الأقل في مواجهات الشجاعية.


 




 

 


 

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