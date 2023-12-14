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القسام تستهدف 21 آلية إسرائيلية بينها 13 دبابة في غزة -تحديث

الخميس، 14-12-2023 04:03 م

القسام وسرايا القدس تنفذان عملية مشتركية بخانيونس

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الوكيل الإخباري - أعلنت حركتا المقاومة الفلسطينية، كتائب القسام وسرايا القدس، عن تنفيذ عملية مشتركة استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في خانيونس، وأكدوا تحقيق إصابات مباشرة بجنود الاحتلال.

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واوضحوا في بيان :" دكّ مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس القوات المتوغلة في المحور الشرقي لمدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وأكد مجاهدونا تحقيق إصابات مباشرة في جيش الاحتلال وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات جراء الاستهداف"

 

هذا واعلنت كتائب القسام استهداف 21 آلية صهيونية منها 13 دبابة لغاية اللحظة 

 




 

 


 

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