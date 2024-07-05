القناة 12 الاسرائيلية تكشف آخر التطورات حول مقترح صفقة التبادل

الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية ان رئيس الموساد غادر وحده إلى قطر ومن المتوقع أن يعود اليوم.

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وأضافت أن نتنياهو لم يستعرض أمام أعضاء المجلس الوزاري المصغر تفاصيل مقترح صفقة التبادل.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الموساد يغادر إلى الدوحة بدون بقية أعضاء الوفد المفاوض.



وفي وقت سابق أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع سيتوجه إلى قطر الجمعة للقاء وسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يشمل الإفراج عن الأسرى، بينما تحدثت واشنطن عن ضغوط من أجل الاتفاق.

