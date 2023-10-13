السبت 14-10-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يبلغ بإخلاء مستشفى العودة بغزة

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة

رئيسة وزراء إيطاليا: دور الأردن يمكن أن يكون دقيقا

القناة 12 العبرية: طائرة تحمل 50 جندياً تعرضت لصاروخ موجه أدى لتدميرها

نتنياهو: هجومنا على غزة ليس سوى البداية

الاحتلال يوقف خدمة الإنترنت عن قطاع غزة

70 شهيدًا جراء استهداف قافلة نازحين بمدينة غزة

إدارة فيسبوك تحذف صفحة قدس برس

جيش الاحتلال: قواتنا تشن حاليا هجوما واسع النطاق

الصليب الأحمر: هجوم حماس على إسرائيل لا يبرر تدمير قطاع غزة

عاجل

نتنياهو: هجومنا على غزة ليس سوى البداية

الجمعة، 13-10-2023 11:22 م

القناة 12 العبرية: طائرة تحمل 50 جندياً تعرضت لصاروخ موجه أدى لتدميرها

1


الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 العبرية إنه وقبل تنفيذ هجوم حماس بوقت قصير السبت الماضي وصلت مروحية "يسعور" حيث كان على متنها عدد من الجنود المظليين إلى منطقة غلاف غزة.

وأضافت أن المروحية هبطت اضطرارياً بسبب خلل أصابها قي كيبوتس بئيري - ومع وصول مقاتلي القسام إلى الكيبوتس، تمكن القسام من استهداف المروحية بصاروخ موجه مما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وأوضحت بأن الطائرة كانت تحمل 50 جندياً وعرضت صورة تحطمها دون ذكر لمصير الجنود.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

الاحتلال يبلغ بإخلاء مستشفى العودة بغزة

10202313152651360255576

نتنياهو: هجومنا على غزة ليس سوى البداية

1

الاحتلال يوقف خدمة الإنترنت عن قطاع غزة

10202313102955792486418

70 شهيدًا جراء استهداف قافلة نازحين بمدينة غزة

1

إدارة فيسبوك تحذف صفحة قدس برس

1

جيش الاحتلال: قواتنا تشن حاليا هجوما واسع النطاق

أخبار متعلقة
1304b087e668e4b424cb981a8b4d2ee4cf68acd2

تقرير أمريكي: إسرائيل طلبت من مصر التوسط لإطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة

dKsc9

القسام : تمكنا من تنفيذ عمليات تسلل جديدة

000

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

48986

قصف عنيف من زوارق الاحتلال قبالة شاطئ غزة

اسعاف فلسطين

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى خمسة

٥

شاهد - أسرى اسرائيليين أحياء بيد المقاومة