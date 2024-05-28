القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يتوجه لحل مجلس الحرب

الوكيل الاخباري - نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه لحل مجلس الحرب وذلك بعد الإنذار الذي وجهه الوزير في المجلس بيني غانتس.

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وكان الوزير غانتس، قد هدد بالانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية، وحدد مهلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على خطة لما بعد الحرب على غزة.

وقالت مصادر للقناة 13 إنه في حال فشل نتنياهو في ضم رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر إلى حكومة الحرب فسيتم حل المجلس.



وأضافت المصادر أن نتنياهو يحاول ضم ساعر -رغم ضعف فرص حدوث ذلك- لسد الطريق على محاولات الوزيرين اليمينيين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش للانضمام للمجلس.



ونقلت القناة عن مصادرها قولهم إن انضمام الوزير غانتس وغادي آيزنكوت إلى مجلس الحرب منح نتنياهو قدرة اتخاذ قرارات بعيدا عن ضغوطات اليمين.



وأضافت هذه المصادر أن القرارات ستنتقل إلى المجلس الوزاري المصغر إن تم حل مجلس الحرب.

