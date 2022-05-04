القوى الوطنية والإسلامية في القدس تدعو للتصدي لاقتحامات الأقصى

الوكيل الإخباري - دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في مدينة القدس، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك صباح يوم غد الخميس، للتصدي لاقتحامات المستوطنين المتطرفين اليهود.

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ودعت القوى في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى تكثيف التواجد صباحا في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحام المستوطنين، والذين يعتزمون رفع أعلام الاحتلال في باحات الحرم القدسي الشريف.



وكانت شرطة الاحتلال قررت استئناف السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، بدءا من يوم غد الخميس الذي يوافق ذكرى النكبة.

وأطلق مستوطنون دعوات واسعة لاقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال وغناء "نشيدهم" الوطني داخل باحاته، في الخامس من شهر أيار الجاري.

بترا