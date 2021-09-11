السبت 11-09-2021
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السبت، 11-09-2021 04:26 م

الكشف عن أماكن اختباء الأسيرين الزبيدي وعارضة لحظة اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال

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الوكيل الإخباري-أفاد تقرير من مراسل قناة الجزيرة بأن قوات أمن الاحتلال ألقت القبض على الأسيرين زكريا الزبيدي و محمد عارضة في مرآب للسيارات بين قريتي عرب الشبلي وأم الغنم عند سفوح جبل الطور (جنوب مدينة الناصرة).

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وقالت وسائل إعلام تابعة لقوات الاحتلال إن معلومات استخبارية وصلت إلى الشرطة تشير إلى مكان اختباء الأسيرين قبل اعتقالهما.


وقال موقع "والا" العبري إن القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى زكريا الزبيدي حاول مقاومة اعتقاله والهروب، لكنه كان منهكا للغاية وتمت السيطرة عليه على الفور.


وأشار الموقع إلى أنه تم تحويل الاثنين إلى أقبية التحقيق في جهاز الأمن العام (الشاباك).

 

الجزيرة

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