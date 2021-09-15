الكشف عن الحالة الصحية للأسير زكريا الزبيدي بعد إعادة اعتقاله

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن المحامي فيلدمان تمكن ظهر اليوم من زيارة الأسير زكريا الزبيدي بمعتقل الجلمة، وتبين أنه تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله مع الأسير محمد العارضة، ما أدى الى إصابته بكسر في الفك وكسرين في الأضلاع.



وأشارت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم، إلى أن الأسير الزبيدي تم نقله الى أحد المستشفيات التابعة إلى الاحتلال الإسرائيلي وأعطي المسكنات فقط بعد الاعتقال، كما يعاني من كدمات وخدوش في مختلف أنحاء جسده بفعل الضرب والتنكيل.

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المصدر: خبر