الكشف عن تفاصيل اجتماع السفير القطري العمادي بقيادة حماس بغزة

الوكيل الإخباري - كشف مصدر مطلع تفاصيل الاجتماع الذي جرى بين قيادة حركة حماس والسفير القطري محمد العمادي في قطاع غزة، الجمعة، وفق ما ذكرت وسائل اعلام فلسطينية.





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وأوضح المصدر لـ"بي دي ان"، أن الاجتماع تمحور حول عدة نقاط أهمّها: ملف "الحصار الإسرائيلي على القطاع" و"المنحة القطرية" .



وشدد المصدر أن موقف حماس ثابت ولا رجعة عنه حتى كسر الحصار بشكل كامل عن القطاع.



وحول التسهيلات الإسرائيلية، قال المصدر إن ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال هو ما تيسّر من لقمة اليوم ولا تسمن ولا تغني من جوع، ولن تنطلي على القيادة مثل هذه الألاعيب تحت بند "تسهيلات وما شابه" ولن تخرج عن كونها ذراً للرماد في العيون.



وعلى صعيد المنحة القطرية، أبلغت حماس السفير بأن الحلول المطروحة مُجحفة وغير منطقية وغير مقبولة ، كون الاحتلال عبث بالكُشوفات مستثنيا بعض الأسماء.



وقال:"إن الاحتلال سلّم الغرف المظلمة التقارير والكُشوفات وسُمِّيت لاحقاً "المنحة القطرية بإشراف أُمَمِي وبإشراك السلطة".



وتابع المصدر أن قيادة حماس رفضت هذه الترهات، وبكل بساطة نقول: "ما قبل "سيف القدس" ليس كما بعده" على حد تعبيره.



وأكد استمرار الفعاليات الشعبية بكل الأدوات حتى تنعم غزة بما تستحق وينعم شعبها بالحرية وكسر الحصار.



أفادت مصادر مطلعة، مساء اليوم الجمعة، بأن حركة حماس بغزة، ترفض آلية صرف المنحة القطرية بشكلها الجديد.



وأكدت المصادر لـ"بي دي ان": أن حماس تعتبر المنحة غير موجودة، مشيرة إلى أنها ماضية بالتصعيد التدريجي للأدوات الشعبية .



وكشفت المصادر بأنها أعطت الأوامر لتصعيد البالونات الحارقه والارباك الليلي الأسبوع القادم.