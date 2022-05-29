الأحد 29-05-2022
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الأحد، 29-05-2022 01:03 م

الكشف عن سبب رفض الاحتلال تغيير مسار مسيرة الأعلام

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الوكيل الاخباري- كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأحد، عن سبب رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي تغيير مسار مسيرة الأعلام بالقدس.

وقالت الصحيفة العبرية: "إنّ حكومة الاحتلال أمام معضلة حقيقية ما بين التفكير المنطقي لاتخاذ قرار بتغيير مسار مسيرة الأعلام وبين اشتعال المنطقة بأكملها".

بدوره، ذكر صحفي إسرائيلي، أنّ تغيير مسار المسيرة يعني الرضوخ لشروط حماس وهو ما سيشكل خطر استراتيجي لأن الرضوخ سيتبعه رضوخ أخر قد يصل بهم الأمر لمطالبتنا بإنزال العلم عن الكنيست".

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وتابع: "خلال العام الماضي حدثت تطورات خطيرة تمثلت بزيادة الصحوة الوطنية في القدس وفلسطيني الداخل الذين شعروا بأن حماس تدعمهم وتساندهم وبدأوا برفع شعارات مؤيدة لمحمد الضيف في شوارع اللد وغيرها".

وأشار إلى أنّ الوصول إلى تسوية ما ليس عيبًا؛ لكن حماس لا ترغب بالتسوية وتسعى لفرض شروط وإملاءات على الاحتلال وأن التنازل سيفتح شهيتهم لتحقيق المزيد".

 

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