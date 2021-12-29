الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

افتتاح المعرض التشكيلي نلتقي لنرتقي في المركز الثقافي الملكي

جونسون يدعو البريطانيين إلى تلقي جرعة معززة ضد فيروس كورونا

الحكومة تحذر الأردنيين : تحت طائلة المسؤولية

تحديد موعد نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية - تفاصيل

1.5 بالمئة نسبة إصابات كورونا في الجامعات

نذير عبيدات : المملكة تعاملت مع الوباء في عدة محطات

توصيات من لجنة الأوبئة بعد انتشار المتحور الجديد أوميكرون

تراجع أسعار الذهب عالميا

مجلس الصحفيين يستكمل تشكيل اللجان المركزية ويفتح الباب للتسجيل بالمساندة

الصحة العالمية: المرحلة الحادة من جائحة كورونا تنتهي في 2022 لكن الفيروس لن يرحل

الأربعاء، 29-12-2021 06:19 م

الكشف عن صفقة تبادل أسرى حقيقية رفضها الاحتلال عام 2018

386173


الوكيل الاخباري - كشف المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال رونين مانليس الأربعاء، عن رفض الاحتلال لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس تم وضع بنودها في عام 2018.اضافة اعلان


وقال مانليس لقناة كان، تعقيبا على استقالة المسؤول البارز في ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين "موشيه تال"، :"في عام 2018، كان لدى جميع رؤساء الجيش والموساد والشاباك اعتقاد بأن هناك فرصة حقيقة لإجراء صفقة تبادل للأسرى مع حماس وتم التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن الإفراج عنهم بالضفقة".

وأضاف: "بل كانت هناك ورقة مكتوبة بالأسماء، لكنها لم تنجح".

وأفاد المسؤول البارز الذي استقال موشيه تال بأن الاحتلال في مناسبتين مختلفتين في السنوات الأخيرة رفض إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، ورغم امتلاكها أدوات للتعامل مع القضية لكنها لم تفعل ذلك.

وأوضحت قناة كان أن تال شارك في اتصالات حساسة وسرية مع مصر الوسيط لدى حماس للتوصل لصفقة تبادل، وقدم استقالته في قبل ثلاثة أشهر احتجاجًا على أن الاحتلال لا يروج بشكل كافٍ للإفراج عن الجنود الأسرى لدى حماس.

وعلى حد قوله ، فإن الاحتلال تتصرف بلا حول ولا قوة في هذه القضية.

وفي مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال قال تال: "إنه كانت هناك فرصة سانحة لإبرام صفقة أسرى، ولدي صعوبة في شرح سبب رفض الاحتلال لها، وسيقول البعض أن الواقع السياسي من يقرر، والبعض يقول إننا مصدومون من صفقة شاليط، أنا لا أفهم ما حدث".

وأضاف: "الصدمة هي عدم وجود خطة عمل لدى الاحتلال للإفراج عن الجنود الأسرى لدى حماس".

ولفت إلى أن نتنياهو رفض إبرام صفقة تبادل الأسرى لأسباب خاصة به، ولكن كان لا ينبغي له أن يقول لا.

ونبه تال بأن قطاع غزة بدأ يسخن وقد يكون هناك تصعيد من نوع أو آخر، ربما لا تُقبل كل مطالب حماس، وبعد التصعيد الأخير في مايو قالت لنا إن ما كان لن يكون، والواقع أصبح مختلفا قليلا.

وأشارت القناة إلى أن تال برتبة عقيد بالجيش كان يتولى مسؤولية المفاوضات حول الأسرى والمفقودين الإسرائيليين منذ سنوات في شعبة الاستخبارات بالجيش، وتم تعيينه في عام 2019 كممثل لرئيس الأركان في فريق الأسرى والمفقودين.

يذكر أن الفريق يترأسه يارون بلوم منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.

معا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
275bae89-ff3f-42fe-9751-830b1d951e34

مستوطنون يقتحمون الأقصى

main_image61cc5e1cea0f5

عباس يؤكد على تبادل خبرات الخدمة المدنية مع الأردن

Screen-Shot-2021-12-29-at-12.49.23-PM

هيئة الأسرى: الحكم على الأسير قصي أبو حتة بالسجن 19 عاماً

9201823194711298

الاحتلال يحذر أمين سر 'فتح' في القدس من تنظيم أي فعاليات في ذكرى الانطلاقة

9999154139

مستوطنون يشقون طريقا غرب الخليل

7777

إصابة ثلاثة فلسطينيين بقصف مدفعي شمال قطاع غزة

أخبار متعلقة
نار

الآلاف يتصدون للمستوطنين في برقة و”فتح” تعلن النفير العام في نابلس

2

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس

9999148048

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من الخليل

Screenshot_4 (15)-450px

الاحتلال يهدم جدارا استناديا وغرفة زراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

9999148629

الاحتلال يعتدي بالضرب على شاب من بلدة يعبد جنوب جنين

41886d49ac2ab226462b060820675c70

هيئة الأسرى: الأسير علي بطاط تعرض للتنكيل أثناء اعتقاله