الأحد 09-06-2024
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الأحد، 09-06-2024 10:09 ص

الكويت تدين مجزرة النصيرات

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، مما تسبب في مجزرة راح ضحيتها ما يزيد عن 200 فلسطينيًا من الأبرياء، وخلفت المئات من الجرحى في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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وقالت الخارجية الكويتية، في بيان صدر اليوم الأحد، إن الوزارة تدين تلك الجريمة البشعة لتؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في وقف ذلك العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي أودى بحياة ما يزيد عن 36 ألف فلسطينيًا من المدنيين العزل.


كما شددت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للأشقاء الفلسطينيين.

 




 

 


 

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