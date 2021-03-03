المالية الفلسطينية : صرف رواتب الموظفين غدا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المالية الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر شباط، يوم غد الخميس.

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وأوضحت وزارة المالية، في بيان صحفي، أنه تم تنفيذ تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص موظفي المحافظات الجنوبية اعتباراً من راتب شهر شباط كالاتي :

- اعادة احتساب وصرف رواتب المتقاعدين مالياً لعدد 6800 موظف وصرف رواتبهم كاملة كموظفين.



- تم صرف رواتب 24 ألف موظف كاملة لتصبح متساوية مع رواتب موظفي المحافظات الشمالية.



المصدر : وفا

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