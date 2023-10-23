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المتحدث باسم جيش الاحتلال يكشف عدد القتلى العسكريين والاسرى

الإثنين، 23-10-2023 11:02 ص

المتحدث باسم جيش الاحتلال يكشف عدد القتلى العسكريين والاسرى

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الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إننا قضينا على 20 خلية لحزب الله وسنواصل العمل في شمال لبنان.

وأضاف في تصريحات صحفية "قضينا على 8 خلايا متعددة كانت تحاول إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية."

وتابع" أدخلنا لجنوب قطاع غزة 14 شاحنة للمساعدات بعد التأكد من أنها لا تحمل أشياء خطيرة."

وأكد أن كتائب القسام قتلت 308 عسكريين إسرائيليين منذ إعلان معركة طوفان الأقصى .

وأشار أن عدد الأسرى لدى حماس في غزة 222 شخصا من بينهم مواطنون أجانب منوهاً أنهم سيحاولون العمل بكل الطرق الممكنة لإعادة أسراهم بسلام.

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وأكد أن جيش الاحتلال توغل ليلا في قطاع غزة لتصفية المقاومة والبحث عن الأسرى مشيرا أن المقاومين في غزة ينصبون كمائن لجنود الاحتلال .


 




 

 


 

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