المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى

الوكيل الاخباري - قاد عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك.

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وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.



ونفذ المستعمرون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم.



وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

