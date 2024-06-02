المحكمة العليا الاسرائيلية تنظر بقانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة

الوكيل الإخباري- تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم في التماس ضد قانون لإعفاء اليهود المتدينين من الخدمة بالجيش وفقاً لما أفاد مراسل الجزيرة.

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ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.



ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية، في حين يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلاً طوال العقود الماضية.



لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل الأعباء.



