المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بحماية الأطفال

الوكيل الاخباري - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، بضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين، والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها واعتداءاتها المتكررة بحقهم.

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وأشار المركز في بيان أصدره بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، والذي صادف أمس الأربعاء، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الراحل ياسر عرفات التزام دولة فلسطين باتفاقية حقوق الطفل الدولية، إلى أن الأطفال في فلسطين يشكلون نحو 44 بالمئة من إجمالي السكان (41 بالمئة في الضفة الغربية و47 بالمائة في قطاع غزة)، وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.



ويتوقع أن يبلغ عدد الأطفال في فلسطين منتصف العام الحالي 2023 نحو 2.39 مليون طفل، وفق ما صرحت به رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الدكتورة علا عوض.



وأضاف البيان أن يوم الطفل الفلسطيني جاء في ظل تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل فرض إجراءاتها العنصرية وسياساتها الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني المتمثلة بالهجمات العسكرية والاقتحامات اليومية والاعتداءات المتكررة على قطاع غزة، وهدم المنازل والاستيلاء على المزيد من الأراضي وقمع المسيرات السلمية وإطلاق النار على المشاركين فيها، والحصار غير الإنساني المفروض على قطاع غزة، وعزل مدينة القدس عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة.



وتابع "ولم يكن الأطفال بمعزل عن هذه الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال، بل كانوا في مقدمة ضحاياها، رغم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص على توفير الأمن والحماية والرعاية الإنسانية لهم".



ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال بشكل مباشر، حيث قتل خلال العام الماضي 41 طفلاً، منهم 33 طفلاً في الضفة الغربية، و8 أطفال من قطاع غزة، كما أصيب 254 طفلاً، منهم 212 طفلاً في الضفة الغربية و42 طفلاً في قطاع غزة، وخلال الربع الأول من العام الحالي، قُتل على أيدي قوات الاحتلال 17 طفلاً بينما أصيب 54 آخرون.



ووفقاً لتقرير صادر عن المؤسسات التي تعنى بالأسرى الفلسطينيين، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي 882 طفلاً، وتعرضوا خلال مراحل الاعتقال للتعذيب الجسدي والنفسي ومعاملة قاسية في ظروف لا إنسانية، حيث تعرض بعضهم لإطلاق النار خلال الاعتقال، وتم تحويل 19 طفلاً للاعتقال الإداري، ولا يزال 150 طفلا في سجون الاحتلال، منهم 7 أطفال يخضعون للاعتقال الإداري.



وأشار المركز إلى ان سلطات الاحتلال اعتقلت 158 طفلا خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.



ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل محاسبة إسرائيل، وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، مطالبا المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بمباشرة التحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها بحق الأطفال الفلسطينيين وتقديم مرتكبيها للعدالة.



وطالب الحكومة الفلسطينية بوضع آلية حماية وطنية للأطفال من خلال سن قوانين وتشريعات تكفل حمايتهم من مختلف أشكال التمييز والعنف، وتوفير بيئة آمنة تحمي الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والابتزاز، وكذلك إشراك الأطفال في وضع الخطط والسياسات المتعلقة بقضاياهم في الوزارات والمؤسسات الرسمية، وتخصيص الميزانيات اللازمة لإعمال حقوق الطفل.

بترا