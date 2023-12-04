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الإثنين، 04-12-2023 12:06 ص

المستشار الإعلامي لحماس: تهديدات الاحتلال باستهداف قادة الحركة لا تخيفنا

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الوكيل الإخباري - قال المستشار الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) طاهر النونو، إن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قادة الحركة في الداخل وبعض الدول تعكس المأزق السياسي والميداني الذي يعيشه العدو بفعل صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة.اضافة اعلان


وأضاف أن هذه التهديدات لا تخيف أحدا من قادة الحركة الذين امتزجت دماؤهم ودماء عوائلهم بدماء أبناء شعبنا الصابر المحتسب.

وشدد على أن هذه التهديدات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة -التي ذكرها قادة العدو- ومساسا مباشرا بأمنها، مما يستدعي ملاحقة العدو ومحاسبته على تطاوله وغروره.


 




 

 


 

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