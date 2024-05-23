الخميس 23-05-2024
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بعد اعلان جيش الاحتلال توغلها ..إصابة جندي إسرائيلي من كتيبة "نيتسح يهودا"

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الخميس، 23-05-2024 10:25 ص

المستشفيات الإسرائيلية تسجل زيادة كبيرة بعدد الجنود الجرحى

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المستشفيات أبلغت عن زيادة كبيرة في عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى مع تكثيف العمليات في قطاع غزة.

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وبوقت مسبق، أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 من عناصره في قطاع غزة، وشنّ طيرانه غارة على منطقة بيت حانون استهدفت مواقع في البنية التحتية وأنفاق "حماس".


كما أفاد جيش الاحتلال اليوم أن كتيبة "نيتسح يهودا" بدأت عملية توغل في بيت حانون شمالي قطاع غزة.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن جنود كتيبة "نيتسح يهودا" شنوا خلال الأيام الأخيرة غارة على بيت حانون شمال قطاع غزة.


وأفادت شبكة "إيه بي سي" مسبقاً بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حدد في رسالة لمجلس النواب 3 كتائب للجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من بينها كتيبة "نيتسح يهودا".




 




 

 


 

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