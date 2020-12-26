المستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم الممنهجة في الخليل

الوكيل الإخباري- واصل المستوطنون اعتداءاتهم وهجماتهم التي ارتفعت بوتيرة ملحوظة في الأسابيع الماضية، بحق المواطنين في الأحياء القريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف في قلب البلدة القديمة من الخليل وفي مسافر يطا إلى الجنوب منها.





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وقال الباحث الميداني في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة "بيتسيلم" موسى أبو هشهش، إن هجمات المستوطنين واعتداءاتهم ليست بالجديدة، بل تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ نتيجة الأطماع الاستيطانية التي تدعمها حكومة الاحتلال التي صادقت على جملة من المشاريع الاستيطانية في كافة المحافظات.







