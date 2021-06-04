المستوطنون يقررون إعادة مسيرة الأعلام في القدس

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة عبرية، إن جمعيات المستوطنين قررت إعادة إقامة مسيرة الأعلام في البلدة القديمة للقدس المحتلة يوم الخميس القادم، حيث جرى وقفها في ذكرى احتلال شرق القدس المحتلة الشهر الماضي بعد إطلاق المقاومة للصواريخ نحو القدس.

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وأضافت الصحيفة العبرية، اليوم الجمعة أن منظمات يمينية وجمعيات استيطانية ستقيم المسيرة يوم الخميس القادمة مروراً بحائط البراق وشوارع البلدة البلدة القديمة للقدس.



وسيجري خلال المسيرة رفع أعلام الاحتلال احتفالاً بذكرى احتلال شرق القدس المحتلة عام 1967 وضمها للقسم الغربي من المدينة.



وبحسب ما نشرت الصحيفة العبرية فإن المسيرة ستبدأ عند الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس القادم.



وكانت المقاومة قصفت القدس المحتلة وتل أبيب برشقات صاروخية مركزة في 28 رمضان المنصرم رداً على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس وحي الشيخ جراح.



وفي حينه أمهل أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الاحتلال حتى الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين، قبل أن ترد المقاومة بقصف صاروخي مركز.

المصدر : قدس الاخبارية