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السبت، 23-04-2022 03:19 م

المعتقل عزات غوادرة من بير الباشا جنوب جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

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الوكيل الإخباري-دخل المعتقل عزات أمين محمد غوادرة (43 عاما) من قرية بير الباشا جنوب جنين، اليوم السبت، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن الاحتلال اعتقل الأسير غوادرة بتاريخ 23-4-2003، أثناء مشاركته مع رفاقه في التصدي للاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، حيث أصيب بعيار ناري فوق الركبة بقدمه اليمنى، ونقل للعلاج في إحدى مستشفيات جنين، واقتحم الاحتلال المستشفى واعتقله، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن المؤبد مرتين إضافة لـ 35 عاما.

 

وفا

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