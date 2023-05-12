المقاومة الفلسطينية: نواصل قصف عمق الاحتلال بالصواريخ

الوكيل الإخباري - أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الجمعة أنّها أفشلت مخطط الاحتلال في الاستفراد بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مؤكدةً أنها تواصل دك عمق الكيان الصهيوني بالصواريخ.

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وقال قائد في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، في تصريحات صحفية، إنّ "فصائل الغرفة تدك عمق الكيان وقلبنا نتائج المعركة، ونتحكم في نسق المعركة وتحديد موعد ومكان الرد بشكل حازم" مؤكدًا أنّ المقاومة أدخلت" تكتيك الاستنزاف والتحكم الصامت ومفاجأة الاحتلال" في معركة "ثأر الأحرار".

جدير بالذكر أنّ فصائل الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة لا تزال تتصدى للعدوان الصهيوني على القطاع وترد على اغتيال جيش الاحتلال لقادة من سرايا القدس برشقات صاروخية كثيفة باتجاه مستوطنات القدس وجنوب الضفة الغربية وكذلك غلاف غزة و"سديروت" وعسقلان.



شهاب