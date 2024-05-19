الأحد 19-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 19-05-2024 10:06 ص

المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال المتوغلة في جباليا ورفح

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الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت - بالاشتراك مع كتائب القسام - مقر قيادة العمليات شرق جباليا شمال القطاع بعدد من قذائف الهاون.

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وتابعت: "فجرنا عبوة برق صدمية في دبابة ميركافا قرب محطة تمراز في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".


وأشارت سرايا القدس إلى أن "مجاهديها" اشتبكوا مع قوة "صهيونية" في شارع الترنس بمخيم جباليا وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.


وأضافت أنها قصفت مستوطنة سديروت برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

وفي رفح ، اعلنت سرايا القدس  أنها تخوض "اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق وجنوب شرق مدينة رفح".

واكدت كتائب القسام أنها تقصف "قوات العدو المتمركزة داخل معبر رفح البري جنوبي القطاع بقذائف هاون".

 




 

 


 

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