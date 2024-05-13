المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال في جباليا ورفح.. وتعلن إصابة وجرح عدد من جنود الاحتلال

الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها استهدفوا بقذيفة آر بي جي دبابة صهيونية من نوع ميركافا شرق جباليا.



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واضافت إنها أوقعت قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية في محور التقدم شرقي جباليا.



وتابعت : "قصفنا بقذائف هاون تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محيط مدارس أبو زيتون شرق جباليا".

واكدت وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال يرتكب ابادة جماعية في جباليا مما تسبب بانتشال 20 شهيدا ، واضافت ان الاحتلال يمنع طواقم الاسعاف من الوصول للشهداء .

من جانبها ، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)،انها تدك قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل

وأكدت أنها استهدفت دبابة صهيونية بقذيفة الياسين 105 في محيط مسجد رياض الصالحين، ودبابة صهيونية أخرى بقذيفة بي29 (P29) في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.





وبوقت مسبق من اليوم اكدت الكتائب إنها تدك قوات الاحتلال المتوغلة داخل معبر رفح جنوب قطاع غزة بقذائف هاون.



كما اعلنت أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية شرق شارع جورج في محور التوغل شرقي مدينة رفح.



واشارت الكتائب أنها تخوض "اشتباكات ضارية مع جنود العدو شرق شارع جورج في محور التوغل شرقي مدينة رفح".

حيث تتصدى المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال في 3 جبهات، معلنة تنفيذ سلسلة من العمليات والكمائن واستهداف آليات اسرائيلية، فضلاً عن إطلاق صواريخ على عسقلان وسديروت.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس بأكبر حصيلة يومية من الإصابات منذ بدء حربه على غزة.