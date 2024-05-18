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المقاومة تخوض اشتباكات ضارية في غزة .. وتعلن مقتل 15 جنديا صهيونياً

السبت، 18-05-2024 09:41 ص

المقاومة تخوض اشتباكات ضارية في غزة .. وتعلن مقتل 15 جنديا صهيونياً

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الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إنها أجهزت على 15 جنديًا إسرائيليًا بعد اقتحام مجموعة من مقاتليها لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود واشتبكوا معهم من مسافة الصفر بالرشاشات والقنابل اليدوية، وبعدها فجروا عبوة مضادة للأفراد في منطقة حي التنور شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

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كما أعلنت أنها قصفت قوات الاحتلال داخل معبر رفح البري بقذائف الهاون.

 

واشارت الكتائب أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي التنور شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

 

من جانبها ، أفادت سرايا القدس بأنها فجرت عبوة من نوع "برق" في دبابة ميركافا إسرائيلية في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي يشهد اشتباكات ضارية منذ أيام.

 

يأتي ذلك وسط استمرار المعارك والاشتباكات الضارية شرق مدينة رفح.




 




 

 


 

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