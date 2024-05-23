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الخميس، 23-05-2024 02:20 م

المقاومة تخوض معارك ضارية في غزة .. قصف واستهداف 3 آليات للإحتلال

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الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات "ميركافا 4" لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين 105 قرب عمارة حبوب وشارع المدارس بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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كما أكدت أن مقاتليها دكوا قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوبي مدينة رفح بقذائف الهاون.


من جهتها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا تموضعًا لصيانة آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق المحافظة الوسطى في غزة برشقة صاروخية من نوع "107"، وأكدت أن الاستهداف حقق إصابات مباشرة.




 




 

 


 

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