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فتح معبر رفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة الجمعة

الخميس، 23-11-2023 01:15 م

المقاومة تصيب 1600 جندي اسرائيلي باعاقات منذ بدء الحرب بغزة

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الوكيل الإخباري- كشف المحامي عيدان كيلمان رئيس جمعية المعاقين في الجيش الإسرائيلي عن تشخيص إصابة 1600 جندي إسرائيلي بإعاقات، منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين لا يزال 400 جندي في المستشفيات.

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وأوضح أن هؤلاء هم فقط الجرحى، وسيأتي آلاف آخرون يعانون اضطراب ما بعد الصدمة.


وشدد كيلمان على أن هذا العدد لا يمكن تصوره في تاريخ إسرائيل.


ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي عدد الجنود الذين أصيبوا منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

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