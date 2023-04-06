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الخميس، 06-04-2023 06:39 ص

المقاومة تطلق 7 صواريخ اتجاه المستوطنات في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - أطلقت المقاومة فجر اليوم الخميس، عدداً من الصواريخ والقذائف تجاه النقب الغربي ومستوطنات غلاف غزة.

وذكرت قناة عبرية صباح اليوم أن 7 صواريخ أطلقت من القطاع فجر اليوم، حيث تم توجيه اثنان منها تجاه البحر، أما الخمسة الباقية فقد أطلقت تجاه النقب الغربي.

وذكر المراسل العسكري لقناة "كان11" أن الصواريخ الخمسة انفجرت في الهواء دون التسبب بإصابات أو أضرار وأنه لم يتم تفعيل القبة الحديدية بناءً على المعايير المتبعة.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت فجراً في مناطق بعيدة نسبياً عن القطاع بحوالي 10-20 كم ومن بينها كيبوتس " حافات هشكميم" في النقب الغربي الذي  يضم مزرعة لرئيس وزراء الاحتلال الأسبق أريئيل شارون.

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