الخميس 13-05-2021
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الخميس، 13-05-2021 04:32 م

المقاومة تعلن عن ضربة غير متوقعة ،، والاحتلال يعترف

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الوكيل الإخباري - أنس عشا - في خبر غير متوقع نظرا للحصار المفروض على قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام عن استخدامها لطائرة مسيرة انتحارية من طراز شهاب وهي محلية الصنع، حيث قامت باستهداف مواقع عسكرية صهيونية اليوم الخميس.

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وحسب كتائب القسام فإن العميلة شملت عدد من الطائرات و قد استهدفت منصات لإستخراج الغاز من بحر غزة، وبعض المعسكرات على حدود القطاع دون الإعلان عن الحجم التدميري للعملية أو طبيعة الخسائر الصهيونية .

 

واعترف الاحتلال من خلال قناة "كان " العبرية أن طائرة مسيرة مفخخة نجحت في تنفيذ مهمة على أحد المواقع الصهيونية .

 

وتعد هذه الطائرات بمثابة الصدمة للإحتلال الذي اغتال المهندس التونسي محمد الزواري قبل "5" أعوام، وذلك لمنع المقاومة من تطوير طائرات خاصة بها، وكان تسمى في ذلك الوقت "أبابيل 1 " .

 

 

 




 

 


 

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