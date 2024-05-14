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الثلاثاء، 14-05-2024 10:32 ص

المقاومة تواصل تصديها لجيش الاحتلال وآلياته المتوغلة في غزة على جميع الجبهات

دبابة-هدف-المقاومة-الفلسطينية


الوكيل الإخباري- واصلت المقاومة الفلسطينية استهدافها لجيش الاحتلال وآلياته المتوغلة في غزة على كافة الجبهات.

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حيث أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفجير منزل مفخخ لقوة إسرائيلية خاصة في شارع جورج شرق رفح جنوب قطاع غزة مؤكدة ايقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.


كما استهدفت القسام دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في محيط معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.


وأضافت أنها استهدفت ناقلة جنود ودبابة صهيونية بعبوتي "شواظ" في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


وأكدت الكتائب أنها دكت قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.


وأشارت القسام إلى أنها قصفت مدينة عسقلان في غلاف غزة برشقة صاروخية، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.




 




 

 


 

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