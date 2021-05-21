الجمعة 21-05-2021
الوكيل الاخباري
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المقاومة في حالة استنفار : و إن عُدتم عُدنا

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الجمعة، 21-05-2021 03:34 م

المقاومة في حالة استنفار : و إن عُدتم عُدنا

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أبو حمزة، " نحن ومعنا فصـــائل المـــقـــاومــة لا نزال في حالة استنفار، وعيوننا ترقب العـــدو في كل الميادين، ونعد أبناء شعبنا أننا لن نتنازل عن الحقوق وسنبقى حاضرين على قاعدة " ٬ مشيرا إلى "وإن عـــدتم عدنــا ".

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وأضاف اليوم الجمعة ٬ "استطعنا أن نلجم العــدو وقطعان مستوطنيه، وخضنا المـــعركة بكل جرأة وقدرة كتعبير عن انتمائنا للقدس، وأفشلنا كل محاولات العـــدو لفصل القدس والضفة والداخل عن ميدان فعلنا المــقـــاوم".



 




 

 


 

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