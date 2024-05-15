المقاومة في غزة تُعلن مقتل 12 جندي اسرائيلي بعملية طاحنة في جباليا

الوكيل الإخباري- أفادت كتائب القسام منذ قليل بمقتل 12 جندياً إسرائيلياً في قصف استهدفهم بجباليا، مشيرة إلى أن الاحتلال يسحب معداته المدمرة بغطاء جوي. اضافة اعلان





ومنذ صباح اليوم، اندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا، حيث أعلنت القسام مسبقًا أن مقاتليها أسقطوا قذيفة مضادة للأفراد من طائرة مسيرة على مجموعة جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم جباليا.



وأضافت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع "دي 9" (D9) بقذيفة "الياسين 105" على مفترق "الترنس" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.



من جانبه، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الفرقة 98 بدأت خلال الليل عملياتها العسكرية في قلب مخيم جباليا.

