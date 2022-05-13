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الجمعة، 13-05-2022 10:28 ص

المنسق الأممي يدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة

الأمم-المتحدة


الوكيل الإخباري - استنكر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، قرار السلطات الإسرائيلية بالموافقة على خطط لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل بأثر رجعي بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين ومتنزه.

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وقال المنسق الأممي في بيان نقله مركز أخبار الأمم المتحدة صدر مساء الخميس، إن استمرار التوسع الاستيطاني يرسخ الاحتلال، ويتعدى على الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية، و يعيق حرية حركة السكان الفلسطينيين.


وأكد مجددا أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام.

 

وحث السلطات الإسرائيلية على "وقف التقدم في جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن مثل هذه الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تغذي عدم الاستقرار وتقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا في إطار حل تفاوضي يقوم على وجود دولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".



 




 

 


 

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