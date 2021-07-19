الموقوفون على خلفية حادثة نزار بنات يتواجدون بالسجن العسكري في أريحا

الوكيل الإخباري - قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين، عمار الدويك، اليوم الإثنين: إن اثنين من محامي الهيئة زارا، أمس الأحد، الموقوفين على خلفية قضية المرحوم نزار بنات في سجن أريحا العسكري، للاطلاع على سير اجراءات التحقيق وظروف توقيفهم.



وذكر الدويك، إن محاميي الهيئة التقيا جميع الموقوفين بالقضية وعددهم 14 موقوفا، وتمت الزيارة بالتنسيق مع النيابة العسكرية، علما أن الهيئة تقوم بزيارات اعتيادية لكل الموقوفين.

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وردا على سؤال بشأن ظروف توقيفهم، قال الدويك "ما رأيناه، إنهم موجودون في السجن العسكري، وتطبق عليهم الإجراءات والمعاملة المتبعة مع باقي الموقوفين".



وأضاف دويك: للهيئة هدفان من الزيارة، أولا: الاطلاع على ظروف توقيفهم والاجراءات القانونية المتخذة بحقهم، وانهم يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها باقي المحتجزين، والتي كفلها القانون، وثانيا: في إطار متابعتنا لما تقوم به النيابة العسكرية من تحقيقات وإجراءات في قضية المرحوم نزار بنات.



المصدر : دنيا الوطن