النائب العام الفلسطيني: استهداف شيرين من الاحتلال الإسرائيلي كان مباشرا ومتعمدا



الوكيل الاخباري - قال النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، الخميس، إن جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص بشكل مباشر على شيرين أبو عاقلة من جهة رأسها اليسرى.



أوضح النائب العام الفلسطيني، في مؤتمر صحفي، أن كل أركان وعناصر الحادثة تؤكد "جريمة القتل العمد لـشيرين أبو عاقلة"، وهي جريمة حرب وفق المعايير الدولية.



"ثبت بشكل قاطع أن استهداف شيرين أبو عاقلة من قبل الاحتلال جاء بشكل مباشر ومتعمّد"، وفق النائب العام.



وسلّم النائب العام الفلسطيني ملف التحقيق الخاص باغتيال شيرين أبو عاقلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس.

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