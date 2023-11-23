النائب العجارمة: الأردن أول من كسر الحصار المفروض على غزة

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المهندس فراس العجارمة، إن الأردن أول من كسر الحصار المفروض على غزة عبر إنزال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مساعدات طبية ودوائية للمستشفى الميداني الاردني في غزة .

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جاء ذلك في كلمة للعجارمة اليوم الخميس في العاصمة التركية إسطنبول خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق الحملة الدولية لإنقاذ غزة والتي تهدف لكسر الحصار عن أهل غزة من خلال تسيير سفن باتجاه غزة تحمل مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني.



وأعلن العجارمة مشاركته في سفن أسطول كسر الحصار عن غزة والذي سينطلق الشهر المقبل بمشاركة دولية واسعة .



واستعرض العجارمة الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك منذ بدء معركة طوفان الأقصى، قائلا ان الطواقم الطبية الأردنية في غزة تعرضت لقصف ورغم القصف تعمل وتساند الأشقاء في غزة، مشيراً أنه رغم الطلب بإخلاء المستشفى الميداني العسكري رفض الأردن وأصر على الاستمرار في خدمة أبناء قطاع غزة وهذا موقف اردني واضح للقاصي والداني .



إلى ذلك، أعلنت الحملة استجابتها لمقترح العجارمة بإرسال مساعدات سريعة لإيواء المواطنين الفلسطينيين الذين شردتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة قصف منازلهم .