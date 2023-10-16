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الإثنين، 16-10-2023 06:29 ص

الناطق باسم سرايا القدس متوعدا لجنود الاحتلال: أهلا بكم في الجحيم

نن


الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة في كلمة مسجلة أمس الأحد إن المقاومة لا تزال تخوض المعارك بكل ثبات، ولم ينل من عزيمتها كل ما تقوم به إسرائيل، مؤكدا أنها أعدت جحيما لجنود الاحتلال الذين يتجهزون لاقتحام قطاع غزة.

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وأكد أبو حمزة أن مقاتلي المقاومة يسطرون يوميا أروع معاني الصمود والالتحام مع جيش الاحتلال، وقال "إن المقاومة ثابتة على موقفها أمام جرائم العدو وغطرسته، إذ ليس أمامها فيها سوى النصر".


وخاطب المتحدث جنود الاحتلال قائلا "أما وقد هزمناكم في عقر كيانكم فما بالكم بنا، وقد أتيتم إلينا بأقدامكم، فقد أعددنا لكم رجالا يحبون القتل في سبيل الله كما تحبون أنتم الحياة، فأهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم".


وأضاف أن المقاومة لا تزال تمطر قوات إسرائيل ومدنها بكثافة نارية عالية ومديات واسعة، قائلا إن "هذا هو ما دفع حكومة الاحتلال لمحاولات تهجير شعبنا الشجاع المقدام".


ووجه أبو حمزة التحية لشعب فلسطين، وقال إنه أعلن ثباته على أرضه في مواجهة محاولات تهجيره قسرا، وقدم كثيرا من الدماء والجراح والصبر والاحتساب على طريق الحرية.


وأضاف "يا جماهير شعبنا العربي ويا أمتنا الإسلامية إن العدو الصهيوني قد بلغ ذروة الحقد والانتقام في قصفه لبيوتنا ومساجدنا ونسائنا وأطفالنا متجاوزا بذلك كل الأعراف الدينية والقانونية والإنسانية، لكنه لم ينل من عزيمتنا شيئا، وكان الرد عليه في القدس وجنين وجنوب لبنان".


وختم أبو حمزة كلمته بتحية الشعب الفلسطيني "الصابر الصامد المحتسب، والمقاومة الثابتة الباسلة المرابطة على الثغور، وفي مرابض الصواريخ والدروع والمدفعية التي لا تزال تدك الحشود العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة".

 


 




 

 


 

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