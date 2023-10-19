الناطق باسم كتائب القسام متوعدا إسرائيل: فاتورة الحساب ستكون قاسية

الوكيل الاخباري- قال أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" في كلمة صوتية مسجلة يوم الخميس، إن فاتورة الحساب مع إسرائيل ستكون قاسية ومؤلمة، مشددا على أن المقاومة لن تمرر جرائم ضد الأقصى والشعب.



وأضاف الناطق العسكري باسم "كتائب القسام": "لن تستطيع أي قوة في العالم أن تقضي على قوتنا".

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وأفاد بأن دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل لن ينجدها أو يسعفها.



ولفت الناطق العسكري باسم كتائب القسام إلى أن معركة "طوفان الأقصى" تمتد إلى كل شبر فيه مرابط ومسلح.



وصرح في كلمته "ما زال العالم يشاهد جرائم الصهيونية من قتل الأطفال والمدنيين وقصف المنازل الآمنة".



وتابع قائلا "ندعو جماهير أمتنا في كل مكان أن تدافع عن كرامتها وأقصاها والعدو اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاما"، مضيفا: "هذه فرصة الأمة التي ينبغي ألا تضيعها".