الخميس 19-10-2023
الوكيل الاخباري

مأساة تدمي القلوب في غزة.. استشهاد أم وتوأميها الأربعة والأب لا يعلم برحيلهم

جامعة البلقاء التطبيقية: قبول مباشر في كليات

إصابة مسن في اعتداء للمستعمرين جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من أم صفا شمال غرب رام الله

الناطق باسم كتائب القسام متوعدا إسرائيل: فاتورة الحساب ستكون قاسية

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالكرك

خبراء أمميون يحذرون من إبادة جماعية محتملة في قطاع غزة

بيان صادر عن ابناء عشيرة الفاعور داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها

الامن العام : بدء الانتشار الأمني على هذه الطرقات - صور

القطاع السياحي في العقبة يشهد نمواً ملحوظاً

عاجل

الناطق باسم كتائب القسام متوعدا إسرائيل: فاتورة الحساب ستكون قاسية

الخميس، 19-10-2023 10:04 م

الناطق باسم كتائب القسام متوعدا إسرائيل: فاتورة الحساب ستكون قاسية

653178da42360414a91344d9


الوكيل الاخباري- قال أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" في كلمة صوتية مسجلة يوم الخميس، إن فاتورة الحساب مع إسرائيل ستكون قاسية ومؤلمة، مشددا على أن المقاومة لن تمرر جرائم ضد الأقصى والشعب.

وأضاف الناطق العسكري باسم "كتائب القسام": "لن تستطيع أي قوة في العالم أن تقضي على قوتنا".

اضافة اعلان

 

وأفاد بأن دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل لن ينجدها أو يسعفها.

ولفت الناطق العسكري باسم كتائب القسام إلى أن معركة "طوفان الأقصى" تمتد إلى كل شبر فيه مرابط ومسلح.

وصرح في كلمته "ما زال العالم يشاهد جرائم الصهيونية من قتل الأطفال والمدنيين وقصف المنازل الآمنة".

وتابع قائلا "ندعو جماهير أمتنا في كل مكان أن تدافع عن كرامتها وأقصاها والعدو اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاما"، مضيفا: "هذه فرصة الأمة التي ينبغي ألا تضيعها".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65317fc84c59b7481b21ad1a

مأساة تدمي القلوب في غزة.. استشهاد أم وتوأميها الأربعة والأب لا يعلم برحيلهم

975

إصابة مسن في اعتداء للمستعمرين جنوب الخليل

1020231423142476641296

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من أم صفا شمال غرب رام الله

تنزيل

إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

65316f6c423604196c380369

خبراء أمميون يحذرون من إبادة جماعية محتملة في قطاع غزة

653168ce42360419d67e32dd

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من وحدة المستعربين في طولكرم

أخبار متعلقة
ععع

1000 قتيل إسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى

0000

مصادر: كتائب القسام تأسر مجموعة جديدة من الإسرائيليين

6522f8434c59b77cb900d89f (1)

إسرائيل لا تستبعد إمكانية شن حرب برية على قطاع غزة

26fbc4a3-53e4-48cb-9072-f23b5dfdae27

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 370 شهيداً

637566966983036572

المقاومة : على اسرائيل أن تنتظر ردنا المزلزل

main_image65215d2b069ea

198 شهيدا في غزة