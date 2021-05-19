النخالة : نواجه الأسلحة الأمريكية بما نصنعه من قساطل المياه

الوكيل الإخباري - خاص - قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة يضعون العدو بهذا الوقت في مأزق تاريخي بعد مرور ما يزيد عن الـ "70" عام على النكبة.

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وقال النخالة في خطاب اليوم الأربعاء : " نحن ندافع عن القدس من الإهانة ومن التدنيس، ليعلم العالم الصامت أن سلاحنا الذي نواجه به أحدث الأسلحة الأميركية نصنعه من قساطل المياه، ليفهم العالم وليدرك العرب أن "إسرائيل" كذبة كبيرة، شعبنا يكسب المزيد من الإرادة ونحن أحرار عندما نقاتل" .



ليتابع: " ذهبنا الى المعركة ونحن ندرك أنها مكلفة ولكنها الطريق الوحيد للحرية ولحماية القدس والناس، معركة سيف القدس هي السيف الذي يجب ألا يغمد، نملك خيار القتال والإستشهاد من أجل القدس والمجاهدون في فلسطين وغزة يحققون المعجزة أمامكم" .



واختتم النحالة بحديثه : " حضور شعبنا في كل فلسطين هو المدد الأكبر والأهم الذي ينتظره المجاهدون، أنتم يا شعبنا خير من عبّرتم عن الوحدة الوطنية في مواجهة العدو فانهضوا وستكون غزة بخير.



المعركة السياسية ما زالت تراوح مكانها ويريدون فرض وقف إطلاق النار بالأكاذيب، المقاومة تقول للعدو أن هذه معركة القدس فليرفعوا أيديهم عن القدس وعن الشيخ جراح، و مهما كانت التضحيات وحدهم الشهداء والمجاهدون هم القادرون على الذهاب إلى الحياة" .