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الثلاثاء، 20-02-2024 08:54 ص

النرويج وأيرلندا تبحثان سبل دعم الأونروا

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الخارجية النرويجي إسبن إيدي مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن، سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والأعمال الإنسانية في قطاع غزة وحل الدولتين.

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وقال إيدي -عبر منصة إكس- إنه ناقش مع مارتن سبل دعم وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.


وأعربت كل من النرويج وأيرلندا عن دعمهم للأونروا في أعقاب قطع عدد كبير من الداعمين التمويل بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة 12 موظفا بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما يهدد قدرتها على الاستمرار بالأعمال الإغاثية.


 




 

 


 

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