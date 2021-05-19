النقب .. وقفة احتجاجية تنديدا باعتقالات فلسطينيين

الوكيل الإخباري - تظاهر العشرات من أهالي النقب اليوم الأربعاء، أمام مقر محاكم الاحتلال في بئر السبع احتجاجا على حملة الاعتقالات ولوائح الاتهام ضد العديد من الشبان والطلاب الجامعيين الفلسطينيين من داخل أراضي عام 48.

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ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات منددة بحملة الاعتقالات، وأخرى مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فورا، كما أطلقوا هتافات نصرة للمعتقلين والقدس وقطاع غزة.



وجاءت الوقفة بالتزامن مع جلسة المحكمة للنظر في تمديد اعتقال واتهام عدد من الطلاب الجامعيين والشبان من النقب على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وقطاع غزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين فلسطينيين في أراضي عام 1948.

المصدر : وفا