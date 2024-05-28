الهلال الأحمر الفلسطيني: إعادة تفعيل خدمات الإسعاف في مدينة غزة

الوكيل الاخباري - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة، المتوقفة منذ أربعة أشهر جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لآخر مركبة تابعة لها.

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وأوضحت، أن طواقمها تمكنوا من إدخال 5 مركبات إسعاف من جنوب قطاع غزة إلى محافظة غزة، عبر تنسيق من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية OCHA.



وأشارت الجمعية إلى أنه منذ استشهاد طاقمها محمد زينو ويوسف المدهون خلال مهمتهم الإنسانية في انقاذ الطفلة هند رجب ذات الخمسة أعوام قبل أربعة أشهر لم يعد لها مركبات تعمل في مدينة غزة.



ولفتت إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر الطواقم الطبية، إذ استشهد منهم نحو 500 منذ بداية العدوان.

