الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

أيرلندا تعترف رسميا بدولة فلسطين

الدنمارك: حذرنا مرارا من تداعيات شن إسرائيل هجوما عسكريا على رفح

اليرموك: 33.9٪ نسبة الاقتراع لغاية الساعة الواحدة ظهرا في انتخابات اتحاد الطلبة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

حماس تطالب بإجراءات فورية لوقف العدوان والقصف العشوائي على رفح

السقاف تبحث وممثلي شركات أميركية آفاق الاستثمار بالمملكة

جيش الاحتلال: إصابة 13 عسكريا إسرائيليا في غزة

أكثر من 36 ألف شهيد بغزة منذ بدء العدوان

الهلال الأحمر الفلسطيني: إعادة تفعيل خدمات الإسعاف في مدينة غزة

السعايدة : لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية

الثلاثاء، 28-05-2024 01:39 م

الهلال الأحمر الفلسطيني: إعادة تفعيل خدمات الإسعاف في مدينة غزة

حح


الوكيل الاخباري - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة، المتوقفة منذ أربعة أشهر جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لآخر مركبة تابعة لها.

اضافة اعلان


وأوضحت، أن طواقمها تمكنوا من إدخال 5 مركبات إسعاف من جنوب قطاع غزة إلى محافظة غزة، عبر تنسيق من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية OCHA.


وأشارت الجمعية إلى أنه منذ استشهاد طاقمها محمد زينو ويوسف المدهون خلال مهمتهم الإنسانية في انقاذ الطفلة هند رجب ذات الخمسة أعوام قبل أربعة أشهر لم يعد لها مركبات تعمل في مدينة غزة.


ولفتت إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر الطواقم الطبية، إذ استشهد منهم نحو 500 منذ بداية العدوان.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20181112173147afpp-afp_1as4dd.h-730x438-1-730x438

سرايا القدس تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية

2023-11-26T194756Z_107185605_RC26X3AMC74L_RTRMADP_3_VERMONT-SHOOTING

أيرلندا تعترف رسميا بدولة فلسطين

571103

الدنمارك: حذرنا مرارا من تداعيات شن إسرائيل هجوما عسكريا على رفح

590160

حماس تطالب بإجراءات فورية لوقف العدوان والقصف العشوائي على رفح

جيش اس

جيش الاحتلال: إصابة 13 عسكريا إسرائيليا في غزة

شهداء6

أكثر من 36 ألف شهيد بغزة منذ بدء العدوان

أخبار متعلقة
شهداء6

شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال مناطق من قطاع غزة

ك

أوقاف غزة تندد بمنع الاحتلال الفلسطينيين من أداء الحج

شهداء6

10 شهداء بينهم طفل في قصف تجمع لنازحين وسط قطاع غزة

احتلال

الاحتلال يعتقل عمالا من غزة في بلدة برطعة

و

الاحتلال: إصابة جندي إسرائيلي في معارك شمال قطاع غزة

شهداء٢

انتشال جثامين 7 شهداء من مدينة خان يونس