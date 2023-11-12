الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج مستشفى القدس بغزة عن الخدمة بشكل كامل

الوكيل الإخباري - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة، وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاذ الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.



وأضاف بيان الجمعة، الذي نشر على فيسبوك، أن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى حتى ولو بالطرق التقليدية، وفي ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى، ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء.



وحملت الجمعية المجتمع الدولي وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، المسؤولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، وما آل إليه الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

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