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الأربعاء، 10-07-2024 08:33 ص

الهلال الأحمر الفلسطيني: نعجز عن الاستجابة لنداءات الاستغاثة بغزة

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الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم غرفة العمليات التابعة تتلقى عشرات نداءات الاستغاثة الإنسانية من مدينة غزة، دون مقدرة طواقمه الإسعافية على الوصول إليها بسبب خطورة المناطق المستهدفة وكثافة القصف فيها.

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وأوضح -في بيان اليوم الأربعاء- أن أوضاع السكان في مدينة غزة مأساوية للغاية، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المربعات السكنية وتعمل على تهجير المواطنين من أماكن سكانهم ومن مراكز الإيواء.


وكان الهلال الأحمر أعلن أمس أن جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة في محافظة غزة خرجت عن الخدمة بسبب إجراءات الاحتلال بالإخلاء القسري عن مناطق مختلفة في المحافظة، والتي توجد بها النقاط الطبية والعيادات.


 




 

 


 

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