الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل مسؤولاً عسكرياً بريطانياً ويؤكد ضرورة وقف الحرب

"اليونيسف" تطلق تحذيرا عاجلا بشأن أطفال غزة

رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

مُحملة بالمساعدات.. ادخال 17 شاحنة عبر معبر رفح اليوم

هل ستتأثر مصر بالاعصار "تيج" ؟

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

القبض على عامل في إحدى البلديات قام بسرقة مركبة تابعة للبلدية

50 % من الوحدات السكنية بقطاع غزة تضررت جراء الغارات الإسرائيلية

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4651 شهيداً

الحكومة الإسرائيلية تلغي وزارة الإعلام

عاجل

كتائب القسام تستهدف "بيت شيمش" غرب القدس المحتلة برشقة صاروخية

الأحد، 22-10-2023 01:36 م

الهند ترسل حوالي 38 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة

52


الوكيل الإخباري - أرسلت الهند، اليوم الأحد، 38,5 طن من المساعدات الإنسانية إلى مصر لإيصالها إلى قطاع غزة المحاصر.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء الهندية (نيودلهي)، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغشي، قوله "إن طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز سي-17 "، غادرت محملة بنحو 6.5 أطنان من المساعدات الطبية و32 طنا من مواد الإغاثة للشعب الفلسطيني "متوجهة إلى مطار العريش المصري".


وأوضح باغشي، أن المواد تشمل أدوية أساسية منقذة للحياة، ولوازم للجراحة، بالإضافة إلى خيم وأكياس للنوم وشوادر ومستلزمات للنظافة وأقراص لتنقية المياه".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبادئ-منظمة-اليونيسيف-وأهدافها-4422

"اليونيسف" تطلق تحذيرا عاجلا بشأن أطفال غزة

صف غزة.png-9ee6bd3b-889b-4dac-a09b-e4a0f98c1c3e

الاحتلال يتعرف على 769 جثة

1697975876917

4 شهداء بينهم مصور صحفي بقصف الاحتلال لغزة

رشقاااات

كتائب القسام تستهدف "بيت شيمش" غرب القدس المحتلة برشقة صاروخية

-1958121651

الاحتلال يعتقل 3 شبان من القدس

52

مُحملة بالمساعدات.. ادخال 17 شاحنة عبر معبر رفح اليوم

أخبار متعلقة
652864b6db8a8

الرئيس المصري يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة "على أرضهم"

s-l1600

مصر توجه نداءً هاماً لجميع الدول

2023-10-07t074837z_1815796844_rc2jn3a3zjsw_rtrmadp_3_israel-palestinians-1170x600

كلفته فاقت مليار دولار.. كيف اخترقت المقاومة جدار غزة الحديدي بسهولة ؟

1

سافرت الى غزة لأول مرة لتلقى الشهادة هناك .. قصة استشهاد مصرية بقصف اسرائيلي

IsraelEgyptFlagsBorderGuardRTR2T7XN

مصر تتحدى إسرائيل وتكشف عن تحركات عاجلة نحو غزة

1304b087e668e4b424cb981a8b4d2ee4cf68acd2

تقرير أمريكي: إسرائيل طلبت من مصر التوسط لإطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة