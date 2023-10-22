الهند ترسل حوالي 38 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة

الوكيل الإخباري - أرسلت الهند، اليوم الأحد، 38,5 طن من المساعدات الإنسانية إلى مصر لإيصالها إلى قطاع غزة المحاصر.

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ونقلت وكالة الأنباء الهندية (نيودلهي)، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغشي، قوله "إن طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز سي-17 "، غادرت محملة بنحو 6.5 أطنان من المساعدات الطبية و32 طنا من مواد الإغاثة للشعب الفلسطيني "متوجهة إلى مطار العريش المصري".



وأوضح باغشي، أن المواد تشمل أدوية أساسية منقذة للحياة، ولوازم للجراحة، بالإضافة إلى خيم وأكياس للنوم وشوادر ومستلزمات للنظافة وأقراص لتنقية المياه".

