الهند تطالب بالتحقيق بمقتل ضابط أممي هندي بقصف إسرائيلي برفح

الوكيل الإخباري- أعربت الهند اليوم الأربعاء عن حزنها العميق لوفاة الضابط السابق بالجيش الهندي العقيد ويبهاف أنيل كالي، الذي قتل بقصف إسرائيلي لمركبة الأمم المتحدة التي كان يستقلها في مدينة رفح.

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ووفقاً لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الهندية إن البعثات الهندية في الأمم المتحدة تقدم كل المساعدة لإعادة الجثة إلى الهند، مشيرة إلى أن البعثة الهندية ستكون على اتصال مع السلطات المختصة فيما يتعلق بالتحقيق في الحادث.



وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم إن المنظمة الدولية فتحت تحقيقاً بضربة غير محددة يوم الاثنين على سيارة تابعة لها في رفح بقطاع غزة قتلت أول موظف دولي منذ بدء الحرب.

وكان كالي قد تقاعد مبكراً من الجيش الهندي عام 2022، وانضم إلى الأمم المتحدة بصفته موظف تنسيق أمني.





بترا



