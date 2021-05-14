السبت 15-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يلقي كلمة في قمة نداء كرايست تشيرش

زوارق الاحتلال تقصف مناطق في غزة

القوة البحرية تخمد حريقاً في قارب سياحي

الكشف عن شروط المقاومة الفلسطينية للتهدئة

بيان هام وعاجل صادر عن الرئاسة الفلسطينية

ارتفاع عدد الشهداء في غزة الى 126

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عاطوف بطوباس

مواجهات وإصابات برصاص الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48

الحنيطي يوعز بتعزيز كوادر مستشفى غزة الميداني

سرايا القدس تعلن عن هجوم صاروخي على تل أبيب المحتلة

الجمعة، 14-05-2021 10:36 م

الوطني الفلسطيني: حق شعبنا في الدفاع عن نفسه ضد جرائم الاحتلال حق مقدّس

120211523265405038108


الوكيل الاخباري - قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن حق شعبنا في الدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال وجرائمه حق مقدس لا مساومة عليه، وهو حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة والشرائع التي اجازت للشعوب مقاومة الاحتلال لنيل حريتها واستقلالها.
اضافة اعلان

وشدد في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، على أن نضال ومقاومة شعبنا الباسلة والممتدة على أرضه التاريخية في القدس والضفة الغربية وغزة وداخل الأراضي المحتلة عام 1948، تؤكد من جديد تشبثه بهويته الوطنية الواحدة التي فشل الاحتلال في محوها ومصادرتها رغم مرور 73 عاما على النكبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

زوارق الاحتلال تقصف مناطق في غزة

52021148312165898127

الكشف عن شروط المقاومة الفلسطينية للتهدئة

520211215715722613809

بيان هام وعاجل صادر عن الرئاسة الفلسطينية

520211414022544609034

ارتفاع عدد الشهداء في غزة الى 126

992a772196e9c2eaa810c8adee32f2e6

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عاطوف بطوباس

42021278236494550569

مواجهات وإصابات برصاص الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48

أخبار متعلقة
15f3066ef948ba_JMLQPOINGKEFH

قاسم : جريمة قتل الأطفال بغزة تكشف حجم إرهاب الاحتلال

الحرم البراهيمي

محكمة الاحتلال ترفض طلب تجميد بناء مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي

1593518591-9622-30

توغل وأعمال تجريف لآليات الاحتلال شرق رفح

f19ea794-03c2-4c32-adf4-63870bfcf7f8

الاحتلال يقمع عشرات الفلسطينيين في القدس

ه

الخليل .. الاحتلال يستولي على كرفانين شرق يطا

بتاؤ

الاحتلال يخطر بوقف بناء وهدم 13 منزلا في نابلس