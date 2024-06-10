الإثنين 10-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الولايات المتحدة تستأنف إنزال المساعدات جوا شمالي غزة

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الإثنين، 10-06-2024 12:01 م

الولايات المتحدة تستأنف إنزال المساعدات جوا شمالي غزة

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي أن طائرة شحن أميركية أسقطت أكثر من 10 أطنان من الحصص الغذائية في شمال غزة اليوم الاثنين ، بعد أن كانت هذه الشحنات معلقة بسبب العمليات الإسرائيلية في المنطقة.

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وقال البنتاغون في نهاية مايو/أيار الماضي إن عوامل تشمل العمليات الإسرائيلية والظروف الجوية تؤثر على عمليات إلقاء المساعدات جوا. وفيما يتعلق بذلك، صرّح براد كوبر، نائب قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) يوم الجمعة الماضي، أنه تم "تعليقها بسبب العمليات التي تجري في شمال القطاع"، لكن من المتوقع استئنافها قريبًا.


 




 

 


 

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